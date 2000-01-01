11.02 04:28 MIGnews.com

В лаборатории впервые вырастили человеческие яйцеклетки

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Британские ученые впервые в истории вырастили человеческую яйцеклетку в лаборатории.Об этом в субботу, 10 февраля сообщает "Би-би-си" со ссылкой на журнал Molecular Human Reproduction.По данным издания, в эксперименте ученые использовали ткани яичников 10 рожавших женщин 25-39 лет, получив из них 87 фолликулов — компонентов яичника, в которых содержатся несозревшие яйцеклетки. Используя гормональную стимуляцию, исследователи заставили их развиваться и смогли получить 9 яйцеклеток, готовых к оплодотворению.Технология, разработанная британскими учеными позволяет довести яйцеклетку до полного созревания вне яичника. Для этого они создают определенные условия - поддерживают уровень кислорода, гормонов и белков, которые стимулируют рост."Это крайне любопытно - получить доказательство того, что человеческую ткань можно дорастить до этой стадии. Но весь процесс надо еще отрегулировать, чтобы улучшить условия культивирования и проверить качество ооцитов", - отметила одна из исследователей, профессор Эвелина Телфер.Пока этот метод сложно назвать эффективным, поскольку вызревают лишь 10% яйцеклеток. К тому же они еще не были оплодотворены, поэтому неизвестно, насколько они жизнеспособны.Эксперименты, проведенные на мышиных яйцеклетках, еще 20 лет назад показали, что этим способом можно произвести особей.Разработанная технология может помочь сохранить фертильность женщинам, которые лечились от рака. Также она помогает ученым понять, как именно развивается человеческая яйцеклетка. Это явление до сегодняшнего дня оставалось для исследователей загадкой.Исследователи отмечают, что этот прорыв может провести к новым методам лечения репродуктивного здоровья.