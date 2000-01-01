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Солнце сильно потускнеет через 30 лет | Фото:11.02 03:27   MIGnews.com

Солнце сильно потускнеет через 30 лет

К 2050 году Солнце станет чрезвычайно холодным. Это явление называется Великим Минимумом.

К такому выводу пришли американские астрофизики из Калифорнийского университета.

Потускнение произойдет из-за периода, когда магнетизм Солнца уменьшается, солнечный ветер сокращается, и меньше ультрафиолетового излучения падает на поверхность нашей планеты. Это и называется Великий Минимум.

Физик Дэн Любин из Института океанографии Скриппса и его коллеги 20 лет собирают данные о солнце. По словам ученых, ближайший Великий Минимум произойдет через 30 лет.

Исследователи отмечают, что в этот период количество ультрафиолета упадет на 7% меньше, чем при обычных минимумах в активности звезды.

Астрофизики уточняют, что сокращение солнечного излучения приведет к истончению стратосферного озонового слоя.

Это повлияет на динамику нижней атмосферы, особенно на погодные и ветровые условия, отмечают ученые.

Обычно солнечный цикл меняется каждые 11 лет. Однако периодически наша звезда переходит в состоянии, когда выброс ультрафиолетового излучения сильно сокращается, поскольку на Солнце почти не образуется пятен и вспышек.
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