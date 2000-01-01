11.02 02:25 MIGnews.com

ВВС США и NASA отказались от Falcon Heavy

Поделиться

Все по теме

Комментарии

SpaceX предлагала NASA и ВВС США использовать первый пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy для бесплатного запуска научной или военной полезной нагрузки, сообщает в своей колонке на The Hill бывший заместитель администратора NASA Лори Гарвер.По ее словам, NASA усмотрело в коммерческом использовании Falcon Heavy конкуренцию и отказалось от предложения SpaceX. В своем Twitter Гарвер сообщила, что ранее, беседуя с представителями NASA, она часто слышала скептические высказывания о Falcon Heavy.По ее словам, вместо сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) NASA целесообразнее использовать Falcon Heavy, которая в десять раз дешевле первой. "SpaceX и NASA рассматривают миссии на Марс в качестве своих целей, но только один может реально добраться туда по устойчивой цене", — полагает бывший заместитель администратора.В комментариях к посту Гарвер пользователи сети отмечают, что в истории Motor Trend о том, как в SpaceX выбрали Tesla Roadster в качестве полезной нагрузки для первого запуска Falcon Heavy, нет упоминания о NASA и ВВС США.В GeekWire предполагают, что NASA и ВВС США отказались от предложения главы компании Илона Маска, поскольку не хотели рисковать собственными спутниками в ходе экспериментального запуска либо не имели в своем распоряжении подходящих космических аппаратов. Немецкий инженер Михаэль Хан полагает, что использованная на Falcon Heavy вторая ступень вообще не была рассчитана на точное выведение космического аппарата.