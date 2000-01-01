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Названа причина последнего массового вымирания видов | Фото: Thinkstock11.02 00:12   MIGnews.com

Названа причина последнего массового вымирания видов

Канадские и американские геофизики выявили новые подробности последнего великого вымирания, которые связанные с формированием Деканских траппов в Индии.

Как сообщает ТСН со ссылкой на Science, рождение магматической области, как показали ученые, началось примерно 68 миллионов лет и вызвано вулканической активностью не одной, а двух горячих точек, сформированных мантийными плюмами, расположенными под островом Реюньон и, вероятно, Коморским архипелагом в Индийском океане.

Расплавленная материя из недр Земли, которая попала наружу, по оценкам геофизиков, в объеме составила 40 и 35 миллионов кубических километров, соответственно. Вулканическая активность практически завершилась, как полагают ученые, 20 и 40 миллионов лет, соответственно. К своим выводам ученые пришли, проведя компьютерную реконструкцию событий в мантии планеты.

Ранее возникновение Деканских траппов, расположенных на одноименном плоскогорье на полуострове Индостан и сложенных из древних магматических пород, связывалось с горячей точкой в районе современного острова Реюньон. С формированием геологической особенности ученые связывают вымирание, в результате которого исчезла шестая часть всех видов, в том числе динозавры (альтернативная гипотеза — падение крупного астероида).
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