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Apple знает, как заменить паспорта `айфонами` | Фото: Toshiyuki IMAI/Flickr10.08 03:34   MIGnews.com

Apple знает, как заменить паспорта "айфонами"

Американский техногигант Apple зарегистрировал патент на технологию идентификации личности через iPhone. Как предполагает портал Apple Insider, данная технология позволит использовать смартфон вместо паспорта.

Подобная разработка строится на передаче зашифрованных данных владельца из защищенного хранилища к запрашивающему информацию органу. Касательно Apple, то данное ноу-хау предполагает передачу информации с гаджета при помощи технологии радиочастотной идентификации.

Подобная технология ("ближняя бесконтактная связь", или NFC) уже используется большинством смартфонов.

Защитить пользователей от несанкционированного доступа к данным разработчики предлагают при помощи технологии биометрической верификации Touch ID (по отпечатку пальца) и Face ID (по лицу).

Реализовать такую концепцию можно будет как на частном уровне, так и на государственном.


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