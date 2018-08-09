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Фото из архива 10.08 02:14   MIGnews.com

Ученые провели опыты на грибах, зомбирующих насекомых

Впервые за весь период с момента открытия существования зомбирующих грибов, ученым удалось провести над ними полноценные исследования.

"Во время экспедиций специалисты-микологи собрали для анализа сотни образцов грибов, растущих на насекомых. В результате им удалось идентифицировать сразу 15 видов, которые паразитируют, например, на муравьях, пчелах, жуках и бабочках. Так, кордицепс однобокий прорастает внутрь тел муравьев и буквально зомбирует жертву, создавая послушную "марионетку", - передали текста доклада университета на РИА Новости.

Специалисты отмечают, что "пораженное насекомое забывает о своих нуждах, покидает сородичей и скитается в поисках благоприятного места для роста своего хозяина". Такой граб разрывает мышцы жертвы, после чего прорастает у него в голове, медленно убивая.


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