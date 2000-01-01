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С-500 будет сбивать ракеты в космосе | Фото:09.07 18:48   MIGnews.com

С-500 будет сбивать ракеты в космосе

Согласно российским отчетам, зенитный ракетный комплекс С-500, также известный как "Триумфатор-М", способен уничтожать цели на расстоянии до 600 километров и, как сообщается, может отслеживать и одновременно поражать до 10 баллистических целей, движущихся со скоростью до 7 километров в секунду.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки систем С-500 начнутся в 2020 году.

Предполагается, что на завершающем этапе система будет поражать крылатые и баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые ракеты со скоростью до 5 Махов и межконтинентальные баллистические ракеты.

Заместитель начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил полковник Юрий Муравкин заявил, что передовая система сможет работать против целей в космосе.


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