09.07 18:48 MIGnews.com

С-500 будет сбивать ракеты в космосе

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Согласно российским отчетам, зенитный ракетный комплекс С-500, также известный как "Триумфатор-М", способен уничтожать цели на расстоянии до 600 километров и, как сообщается, может отслеживать и одновременно поражать до 10 баллистических целей, движущихся со скоростью до 7 километров в секунду.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки систем С-500 начнутся в 2020 году.Предполагается, что на завершающем этапе система будет поражать крылатые и баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые ракеты со скоростью до 5 Махов и межконтинентальные баллистические ракеты.Заместитель начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил полковник Юрий Муравкин заявил, что передовая система сможет работать против целей в космосе.