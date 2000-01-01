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Instagram защитит пользователей от травли 09.07 23:11   MIGnews.com

Instagram защитит пользователей от травли

Социальная сеть представила две новые функции для борьбы с интернет-буллингом: предупреждение об оскорбительном сообщении и возможность скрыть от других комментарии определенных пользователей.

С помощью искусственного интеллекта Instagram будет уведомлять пользователей, что их комментарий может кого-то оскорбить. Представитель компании рассказал, что во время тестирования, видя предупреждение, люди отменяли отправку сообщений или переписывали их. Эта функция уже доступна части пользователей.

Вторая функция – Restrict – пока только анонсирована. Она позволит защитить аккаунт от нежелательных комментариев. В блоге Instagram отмечается, что открытая блокировка часто обостряет конфликты. Поэтому новая функция ограничивает активность подписчиков без уведомлений их об этом. Другие подписчики не будут видеть комментарии «ограниченного» пользователя.


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