09.07 23:11 MIGnews.com

Instagram защитит пользователей от травли

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Социальная сеть представила две новые функции для борьбы с интернет-буллингом: предупреждение об оскорбительном сообщении и возможность скрыть от других комментарии определенных пользователей.С помощью искусственного интеллекта Instagram будет уведомлять пользователей, что их комментарий может кого-то оскорбить. Представитель компании рассказал, что во время тестирования, видя предупреждение, люди отменяли отправку сообщений или переписывали их. Эта функция уже доступна части пользователей.Вторая функция – Restrict – пока только анонсирована. Она позволит защитить аккаунт от нежелательных комментариев. В блоге Instagram отмечается, что открытая блокировка часто обостряет конфликты. Поэтому новая функция ограничивает активность подписчиков без уведомлений их об этом. Другие подписчики не будут видеть комментарии «ограниченного» пользователя.