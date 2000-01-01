10.06 05:31 MIGnews.com

Google Карты теперь строят маршрут с учётом COVID-19

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В новой версии приложения "Google Карты" для Android и iOS учитываются все возможные факторы - компания Google представила набор функций, направленных на облегчённый поиск информации и удобное взаимодействие с изменениями в маршрутной системе.Теперь при поиске маршрутов общественного транспорта "Google Карты" показывают предупреждения о возможности контакта с COVID-19 и рекомендуют безопасные маршруты. Картографический сервис поможет запланировать поездку в подходящее время, когда можно избежать большого скопления людей, и подготовиться к ограничениям, например, при условии обязательного масочного режима со стороны перевозчика.Информацию предоставляют местные транспортные организации, поэтому функция работает не везде: пока только в США, Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде и Великобритании.Список стран ещё будет расширяться.