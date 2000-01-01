09.06 17:10 MIGnews.com

Норвегия — лидер по утилизации пластиковых бутылок

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У норвежской организации Infinitum есть центр хранения пластиковых бутылок за пределами Осло. Они перерабатывают примерно 97% пластиковых бутылок в Норвегии для повторного использования населением.По словам Стена Нерланда, директора по логистическим операциям, пластик является одним из лучших продуктов из-за его дешевизны. Но при условии, что есть способ, как его переработать.Эффективность является главным девизом Infinitum. У организации два ключевых мотива. Первый — минимизировать налоги, которые платят компании. Утилизация снизит их налоги практически до нуля. Вторым мотивом является приучение людей к мысли, что бутылки нужно не выбрасывать, а сдавать на переработку.