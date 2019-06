10.06 06:17 MIGnews.com

Трамп: Луна является частью Марса

Президент США Дональд Трамп в пятницу написал в Twitter, что NASA должно прекратить говорить о возвращении на Луну, чем вызвал легкий переполох, поскольку его администрация намерена возобновить высадки на Луну к 2024 году.Об этом сообщает The Times of Israel Кроме того, американский лидер заявил, что Луна "является частью" Марса."За те деньги, которые мы тратим, NASA не нужно думать о полете на Луну - мы сделали это 50 лет назад", - написал глава Белого дома с борта своего самолета по дороге из Европы. "Они должны сосредоточиться на гораздо более важных вещах, включая Марс (частью которого является Луна), Оборону и Науку!".Точное значение написанного Трампом определить сложно, хотя, возможно, он призвал космическое агентство США уделять больше внимания путешествию на Марс, при этом Луна может служить лишь промежуточным этапом.Газета "The Guardian" в своей статье "На Земле (частью которой является Нью-Йорк)", предположила, что твит Трампа, вероятно, подразумевает "более широкий план NASA по путешествию на Марс с Луны".