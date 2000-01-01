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Трамп допустил Саудовскую Аравию к секретным технологиям США 09.06 12:43   MIGnews.com

Трамп допустил Саудовскую Аравию к секретным технологиям США

Администрация президента США, Дональда Трампа, позволяет Raytheon, подрядчику министерства обороны Соединенных Штатов, работать с Саудовской Аравией для создания деталей высокотехнологичных бомб. Об этом в пятницу сообщила американская газета The New York Times.

Эта оговорка была включена в декларацию национальных чрезвычайных происшествий, выпущенную чиновниками Трампа в прошлом месяце. Это было сделано с целью обойти Конгресс, одобривший 22 отдельные продажи оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам на общую сумму 8,1 млрд долларов.

Согласно The New York Times, ранее не оглашавшиеся условия позволяют Raytheon и Саудовской Аравии создавать высокотехнологичные детали: системы управления, печатные платы и электронную аппаратуру наведения и управления, используемые для создания смарт-бомб.

Хотя США продали “умные бомбы” и другое оружие саудовцам при Трампе и предыдущей власти, они сохранили в секрете процесс развития высоких технологий по соображениям национальной безопасности.

Решение Трампа разрешить Raytheon сотрудничать с саудовцами для создания бомб вызвало у законодателей и экспертов по национальной безопасности опасения. Они говорят, что это может привести к тому, что Саудовская Аравия создаст свои собственные смарт-бомбы с использованием американских технологий.


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