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Волшебные грибы заменят антидепрессанты 09.06 15:45   MIGnews.com

Волшебные грибы заменят антидепрессанты

В Имперском колледже Лондона профессор Робин Кархарт-Харрис проводит одно из первых исследований. Он пытается понять, как терапия с использованием грибов псилоцибина работает в сравнении с ведущими антидепрессантами. В Великобритании хранение, распространение и применение грибов псилоцибина на данный момент запрещено .

Профессор не хочет предрешать результаты исследования, но говорит, что участники описывают высвобождение эмоций с помощью терапии псилоцибином. Эффект противоположен эффекту от антидепрессантов: при их приеме пациенты жалуются на притупление эмоций.

На свободном этаже кампуса будут располагаться процедурные кабинеты. Место станет первой в Великобритании исследовательской клиникой психоделической терапии, а также “прототипом и источником вдохновения” лицензированных клиник психоделической медицины будущего.

В текущем исследовании около 60 участников с умеренной или тяжелой депрессией получат лечение псилоцибином. Также пациенты будут проходить терапию с клиническим психологом.

Участникам, которых выберут случайным образом, будут давать плацебо или эсциталопрам (антидепрессант). При этом ни пациенты, ни исследователи не будут знать, кто в какой группе находится.


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