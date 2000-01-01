В Израиле уже появились самоуправляемые автомобили
В последние месяцы израильская компания Mobileye начала активно тестировать свои самоуправляемые транспортные средства на автомагистралях в окрестностях столицы Израиля и по самому Иерусалиму.
Об этом заявил соучредитель и главный исполнительный директор компании Амнон Шашуа, сообщает в среду, 9 мая The Times of Israel.
На брифинге с журналистами в кулуарах Глобального саммита Intel Capital, Шашуа заявил, что самоуправляемые авто тестируются ежедневно и передвигаются при этом полностью автономно.
В беседе с корреспондентами глава Mobileye также подчеркнул, что на фоне достигнутых успехов можно рассчитывать, что уже в следующем месяце такие же транспортные средства выедут на дороги Калифорнии, а еще несколькими месяцами позже – на шоссе Аризоны.
По его словам, достижение баланса между безопасностью и агрессивностью является ключом к успеху предприятия автономных автомобилей.
Общаясь с журналистами, Шашуа отметил, что тестируемые транспортные средства - абсолютно автономны.
"В Иерусалиме или неподалеку от него вы могли видеть новинку много раз, даже не догадываясь, что она ездит без водителя", - говорит директор компании.
Отметим, что автономные автомобили являются частью парка из 35 самодвижущихся автомобилей, построенных Intel и Mobileye.
Уточняется, что вскоре их количество планируют увеличить до ста.