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В Израиле уже появились самоуправляемые автомобили | Фото:09.05 19:08   MIGnews.com

В Израиле уже появились самоуправляемые автомобили

В последние месяцы израильская компания Mobileye начала активно тестировать свои самоуправляемые транспортные средства на автомагистралях в окрестностях столицы Израиля и по самому Иерусалиму.

Об этом заявил соучредитель и главный исполнительный директор компании Амнон Шашуа, сообщает в среду, 9 мая The Times of Israel.

На брифинге с журналистами в кулуарах Глобального саммита Intel Capital, Шашуа заявил, что самоуправляемые авто тестируются ежедневно и передвигаются при этом полностью автономно.

В беседе с корреспондентами глава Mobileye также подчеркнул, что на фоне достигнутых успехов можно рассчитывать, что уже в следующем месяце такие же транспортные средства выедут на дороги Калифорнии, а еще несколькими месяцами позже – на шоссе Аризоны.

По его словам, достижение баланса между безопасностью и агрессивностью является ключом к успеху предприятия автономных автомобилей.

Общаясь с журналистами, Шашуа отметил, что тестируемые транспортные средства - абсолютно автономны.

"В Иерусалиме или неподалеку от него вы могли видеть новинку много раз, даже не догадываясь, что она ездит без водителя", - говорит директор компании.

Отметим, что автономные автомобили являются частью парка из 35 самодвижущихся автомобилей, построенных Intel и Mobileye.

Уточняется, что вскоре их количество планируют увеличить до ста.
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