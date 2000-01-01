Uber с NASA выпустят летающее такси

Компании Uber и NASA запустят пилотируемое летающее такси к 2023 году.
В ноябре 2017 года компании договорились выпустить беспилотное летающее такси, но после того, как беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил американку, разработчики решили сменить тактику. Однако в компании заявили, что сделают все для запуска беспилотного воздушного такси в будущем.
"Городское воздушное движение может привести к революции в том, как люди и грузы перемещаются в городах и фундаментально изменить наш образ жизни так же, как это сделали смартфоны", - передали слова представителя NASA на "Дожде".
Согласно информации агентства, транспорт будет летать на высоте от 300 до 600 метров над землей. Тестировать такой вид такси начнут в 2020 году, а доступными для пользования должны стать к 2023 году.