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09.05 19:29   MIGnews.com

Подросток изобрел бюстгальтер, диагностирующий рак

В Мексике 18-летний студент Хулиан Риос Канту изобрел бюстгальтер, который распознает рак молочной железы на ранней стадии. Инновационная разработка получила название EVА, которое позволяет предотвратить негативные последствия от обычного сканирования груди.

За данное изобретение юного изобретателя удостоили премии Global Student Entrepreneur Awards (GSEA), как сообщает Highsnobiety.

На изобретение данного устройства студента вдохновила собственная мать, которая смогла побороть онкологическое заболевание.

Бюстгальтер содержит порядка 200 сенсоров, которые отслеживают изменения в температуре, форме и весе груди. Полученные данные передаются непосредственно в специальное приложение либо на любой подключенный ПК.
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