Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ученые выяснили, почему мужчины не любят дам с высоким IQ | Фото: Thinkstock10.05 01:22   MIGnews.com

Ученые выяснили, почему мужчины не любят дам с высоким IQ

Исследователи из США выяснили, почему мужчины не любят девушек с высоким IQ. Так, ученые провели интересный эксперимент, в котором приняли участие 100 человек. Главной задачей специалистов было оценить шансы образованных представительниц создать пару.

Изначально у женщин оценили уровень IQ, а после чего их отправили на серию коротких свиданий с мужчинами.
Результаты поразили ученых: дурнушек с низким IQ выбирали чаще, чем образованных красавиц.

Мужчины пояснили, что умные женщины не показались им привлекательными.

Однако ученые считают иначе. По словам специалистов, мужчину просто боятся общения с женщинами, которые умнее их.

Мужчина чувствует глупым себя и теряет самоуверенность, которая крайне важна для парней.

Исследователи советуют умным женщинам искать пару под стать себе, не останавливая свой выбор на глупых и закомплексованных мужчинах.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:43
Ученые: газировка может спровоцировать преждевременные роды
23:36
Джереми Корбин не намерен уступать пост лидера партии
22:22
Ученые: скрипки Страдивари звучат хуже современных
21:55
Китай успешно испытал ракету нового типа
21:45
Биби встретился с главой Комитета начальников штабов США
21:14
Израиль: изучения героизма евреев в школах не будет
20:58
Израиль: 1000 подростков пытались покончить с собой в 2016
20:28
Президент Германии за срочное создание Палестины
19:29
Подросток изобрел бюстгальтер, диагностирующий рак
19:02
Во Французских Альпах при сходе лавины погибли 3 человека
18:55
В Иерусалиме прошел парад Победы
18:44
Поляки против приема беженцев
18:21
Дружба дружбой, а помидоры врозь..
18:15
Негев: в детсадах обнаружили вертолетные боеприпасы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus