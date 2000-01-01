10.05 01:22 MIGnews.com

Ученые выяснили, почему мужчины не любят дам с высоким IQ

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Исследователи из США выяснили, почему мужчины не любят девушек с высоким IQ. Так, ученые провели интересный эксперимент, в котором приняли участие 100 человек. Главной задачей специалистов было оценить шансы образованных представительниц создать пару.Изначально у женщин оценили уровень IQ, а после чего их отправили на серию коротких свиданий с мужчинами.Результаты поразили ученых: дурнушек с низким IQ выбирали чаще, чем образованных красавиц.Мужчины пояснили, что умные женщины не показались им привлекательными.Однако ученые считают иначе. По словам специалистов, мужчину просто боятся общения с женщинами, которые умнее их.Мужчина чувствует глупым себя и теряет самоуверенность, которая крайне важна для парней.Исследователи советуют умным женщинам искать пару под стать себе, не останавливая свой выбор на глупых и закомплексованных мужчинах.