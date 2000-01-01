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Таблетки из брокколи спасут от последствий инсульта | Фото: Thinkstock10.05 02:36   MIGnews.com

Таблетки из брокколи спасут от последствий инсульта

Американские ученые разработали уникальный препарат, который поможет справиться с последствиями инсульта и инфаркта. В ходе исследований специалисты установили, что спасти человека от смерти после пережитого острого нарушения мозгового кровообращения помогут таблетки на основе брокколи.

В основу нового препарата легло вещество сульфорафан, которого очень много содержится в брокколи.

Ученые утверждают, что сульфорафан способен снизить риск возникновения инсульта. Однако пока неизвестно, поможет ли препарат предотвратить кровоизлияние в мозг со смертельным исходом.

Как ожидается, ежедневное применение в пищу препаратов сможет снизить риск смертельных случаев острого нарушения мозгового кровообращения в 40 тысяч раз. К тому же, лекарство не должно быть дорогим и будет доступно каждому.
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