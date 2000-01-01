10.05 00:43 MIGnews.com

Ученые: газировка может спровоцировать преждевременные роды

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Группа международных ученых (Исландия, Дания и США) установила, что газированные напитки могут спровоцировать преждевременные роды. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют женщинам не употреблять газировки в период беременности.В Датском национальном исследовании, которое длилось более 6 лет, приняли участие 60 тысяч женщин. Прежде чем подтвердить свою гипотезу ученые проанализировали данные тысяч участниц эксперимента.Как выяснилось, преждевременные роды могут вызвать газированные напитки или же напитки, содержащие подсластители.Результаты показали, что женщины, которые регулярно употребляли газированные напитки, отправлялись в роддом раньше срока, в отличии от тех, кто на протяжении всей беременности воздерживался от них.