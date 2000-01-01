Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ученые: газировка может спровоцировать преждевременные роды | Фото: Thinkstock10.05 00:43   MIGnews.com

Ученые: газировка может спровоцировать преждевременные роды

Группа международных ученых (Исландия, Дания и США) установила, что газированные напитки могут спровоцировать преждевременные роды. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют женщинам не употреблять газировки в период беременности.

В Датском национальном исследовании, которое длилось более 6 лет, приняли участие 60 тысяч женщин. Прежде чем подтвердить свою гипотезу ученые проанализировали данные тысяч участниц эксперимента.

Как выяснилось, преждевременные роды могут вызвать газированные напитки или же напитки, содержащие подсластители.

Результаты показали, что женщины, которые регулярно употребляли газированные напитки, отправлялись в роддом раньше срока, в отличии от тех, кто на протяжении всей беременности воздерживался от них.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:22
Ученые выяснили, почему мужчины не любят дам с высоким IQ
23:36
Джереми Корбин не намерен уступать пост лидера партии
22:22
Ученые: скрипки Страдивари звучат хуже современных
21:55
Китай успешно испытал ракету нового типа
21:45
Биби встретился с главой Комитета начальников штабов США
21:14
Израиль: изучения героизма евреев в школах не будет
20:58
Израиль: 1000 подростков пытались покончить с собой в 2016
20:28
Президент Германии за срочное создание Палестины
19:29
Подросток изобрел бюстгальтер, диагностирующий рак
19:02
Во Французских Альпах при сходе лавины погибли 3 человека
18:55
В Иерусалиме прошел парад Победы
18:44
Поляки против приема беженцев
18:21
Дружба дружбой, а помидоры врозь..
18:15
Негев: в детсадах обнаружили вертолетные боеприпасы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus