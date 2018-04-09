США запустят на орбиту Земли космический отель

В 2021 году американцы откроют первый в мире отель в космосе.
Об этом решении объявили представители компании-разработчика проекта на саммите Space 2.0, который прошел 5 апреля в Сан-Хосе, штат Калифорния, США, сообщает в понедельник, 9 апреля Sky News, передает Лента.ру.
Согласно информации издания, проект существует под названием "Станция Аврора".
Пассажиры станции проведут отпуск в невесомости, наслаждаясь видами Земли с расстояния 322 километра. Предполагается, что в этом отеле смогут разместиться 6 человек, включая членов экипажа.
Основатель проекта Фрэнк Банджер отметил, что первых гостей люксовый отель сможет принять в 2022 году. Он добавил, что хотел сделать космическое путешествие доступным для всех, однако, по данным источника, стоимость 12-дневного проживания на станции составит 9,5 миллиона долларов.
Постояльцы смогут провести отпуск в невесомости и увидеть 16 восходов и закатов. Также предполагает возможность участия гостей в научных проектах – выращивание растений на орбите или испытании технологии виртуальной реальности.
Перед поездкой туристы должны будут пройти трехмесячное обучение, уточняет издание.
Отметим, что космический туризм — крайне молодая отрасль, и единственной космической станцией, которая сегодня принимает посетителей, является МКС.