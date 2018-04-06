Пользователи Facebook получат заветную функцию Unsend

Компания Facebook совсем скоро обещает добавить в мессенджере кнопку Unsend, благодаря которой можно будет удалять свои сообщения из чатов.
ИноСМИ начали активно писать об этом после того, как сообщения Марка Цукерберга странным образом начали пропадать из переписок с журналистами и другими. Чаты стали монологами, а уведомления, приходящие на е-почту в подтверждение получения сообщения, остались, пишет Techcrunch.
В Facebook решили объяснить происходящее: "ограничили период хранения сообщений Марка в Messenger" из-за атаки на Sony Pictures в 2014 году".
Создание кнопки для всех требует времени. Пока эта функция не будет готова, компания отказалась удалять сообщения руководителей. Facebook сожалеет, что не сделала этого раньше.