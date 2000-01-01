В Израиле начали тестировать новый экзоскелет

Израильская технологическая компания ReWalk Robotics Ltd., акции которой продаются на Nasdaq, приступила к клиническому тестированию нового и еще более совершенного экзоскелета для мужчин и женщин, утративших способность передвигаться самостоятельно.
Израильские специалисты отмечают, что устройство под названием ReStore, должно помочь пациентам, у которых нижние конечности утратили свою функциональность вследствие перенесенного инсульта.
По данным издания, клиническое тестирование новинки пациентом, который соответствует установленному критерию, проходит в больнице Spaulding Rehabilitation Hospital в Бостоне.
Издание отмечает, что в будущем исследователи планируют увеличить масштабы до сорока пациентов, которые будут тестировать экзоскелет под наблюдением экспертов в пяти крупных больницах Соединенных Штатов.
Ранее та ReWalk Robotics Ltd. представила разработку ReWalk, помогающую ходить пациентам с поврежденным позвоночником.
Отметим, что ReStore является более легким, совершенным и дешевым вариантом (около 20000 долларов против 80000 долларов США за один экзоскелет).