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В Израиле начали тестировать новый экзоскелет | Фото:10.04 03:24   MIGnews.com

В Израиле начали тестировать новый экзоскелет

Израильская технологическая компания ReWalk Robotics Ltd., акции которой продаются на Nasdaq, приступила к клиническому тестированию нового и еще более совершенного экзоскелета для мужчин и женщин, утративших способность передвигаться самостоятельно.

Об этом в понедельник, 9 апреля сообщает The Times of Israel.

Израильские специалисты отмечают, что устройство под названием ReStore, должно помочь пациентам, у которых нижние конечности утратили свою функциональность вследствие перенесенного инсульта.

По данным издания, клиническое тестирование новинки пациентом, который соответствует установленному критерию, проходит в больнице Spaulding Rehabilitation Hospital в Бостоне.

Издание отмечает, что в будущем исследователи планируют увеличить масштабы до сорока пациентов, которые будут тестировать экзоскелет под наблюдением экспертов в пяти крупных больницах Соединенных Штатов.

Ранее та ReWalk Robotics Ltd. представила разработку ReWalk, помогающую ходить пациентам с поврежденным позвоночником.

Отметим, что ReStore является более легким, совершенным и дешевым вариантом (около 20000 долларов против 80000 долларов США за один экзоскелет).
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