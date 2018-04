10.04 03:24 MIGnews.com

В Израиле начали тестировать новый экзоскелет

Израильская технологическая компания ReWalk Robotics Ltd., акции которой продаются на Nasdaq, приступила к клиническому тестированию нового и еще более совершенного экзоскелета для мужчин и женщин, утративших способность передвигаться самостоятельно.Об этом в понедельник, 9 апреля сообщает The Times of Israel Израильские специалисты отмечают, что устройство под названием ReStore, должно помочь пациентам, у которых нижние конечности утратили свою функциональность вследствие перенесенного инсульта.По данным издания, клиническое тестирование новинки пациентом, который соответствует установленному критерию, проходит в больнице Spaulding Rehabilitation Hospital в Бостоне.Издание отмечает, что в будущем исследователи планируют увеличить масштабы до сорока пациентов, которые будут тестировать экзоскелет под наблюдением экспертов в пяти крупных больницах Соединенных Штатов.Ранее та ReWalk Robotics Ltd. представила разработку ReWalk, помогающую ходить пациентам с поврежденным позвоночником.Отметим, что ReStore является более легким, совершенным и дешевым вариантом (около 20000 долларов против 80000 долларов США за один экзоскелет).