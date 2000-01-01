10.04 05:28 MIGnews.com
Китай приступил к созданию самообучающегося процессора
Ученые из Китая начали создавать мощный самообучающийся процессор, который позволит имитировать работу нервных клеток человека. Для создания сверхновой технологии было выделено $1,4 млн.
Новый процессор, который хотят создать китайские ученые, позволит имитировать работу нервных клеток. Китайская академия наук намерена потратить на эти цели $1,4 млн. Об этом пишет агентство "Синьхуа".
Ученые направят основные усилия на проведение исследований в области создания алгоритма искусственного интеллекта. Власти надеются, что это укрепит позиции Китая на мировом рынке процессоров.
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