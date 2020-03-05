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Найдено слабое место в системе ПРО США 09.03 08:55   MIGnews.com

Найдено слабое место в системе ПРО США

Соединенные Штаты потратили триллион долларов на ведение войны в Афганистане, но при этом стараются экономить на защите страны от ракетных атак.

По мнению обозревателя журнала Forbes Лорена Томпсона, американцам не стоит кичиться своей военной мощью, ведь в определенных обстоятельствах их может одолеть даже КНДР.

Как оказалось, Наземную систему противоракетной обороны США, расположенную на маршевом участке полета (GMD), легко обойти. Она позволяет перехватывать ракеты на середине их полета - еще в космосе, но вот количество снарядов для ответа ограничено. Согласно данным журналиста, их всего 44. Этого недостаточно, чтобы отбить атаку со стороны все тех же северокорейцев.


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