Найдено слабое место в системе ПРО США

Соединенные Штаты потратили триллион долларов на ведение войны в Афганистане, но при этом стараются экономить на защите страны от ракетных атак.
По мнению обозревателя журнала Forbes Лорена Томпсона, американцам не стоит кичиться своей военной мощью, ведь в определенных обстоятельствах их может одолеть даже КНДР.
Как оказалось, Наземную систему противоракетной обороны США, расположенную на маршевом участке полета (GMD), легко обойти. Она позволяет перехватывать ракеты на середине их полета - еще в космосе, но вот количество снарядов для ответа ограничено. Согласно данным журналиста, их всего 44. Этого недостаточно, чтобы отбить атаку со стороны все тех же северокорейцев.