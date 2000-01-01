SIPRI: РФ в тройке крупнейших экспортеров оружия в мире
В 2015-2019 годах в мире было продано на 5,5% больше вооружения, чем в предыдущей пятилетке. Значительный рост показали Соединенные Штаты (23%) и Франция (72%), а вот экспорт российского оружия сократился на 18%. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Согласно документу, в пятерке лидеров по поставкам оказались США, Россия, Франция, Германия и Китай. Кроме того, в десятку крупнейших экспортеров впервые вошла Южная Корея. За последние пять лет она увеличила продажи оружия на 143%. Хорошие результаты показывает Израиль - рост составил 77%.
Поставки на Ближний Восток в 2015-2019 годах они увеличились на 61% - до 35% от мирового экспорта вооружений. Больше всего оружия в регионе импортирует Саудовская Аравия. Она также входит в пятерку мировых лидеров по закупкам вместе с Индией, Египтом, Австралией и Китаем. А вот Турция стала приобретать на 48% меньше оружия.