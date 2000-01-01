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flickr 09.03 22:24   MIGnews.com

Стивен Хокинг выступил за создание мирового правительства

Известный британский исследователь Стивен Хокинг поддержал идею создания мирового правительства. Об этом ученый рассказал в интервью The Times.

В интервью физик указал, что сейчас мир находится под угрозой уничтожения вследствие ядерной или биологической войны, что является проявлением агрессии, ранее способствующей эволюции.

Ученый считает, что этот унаследованный инстинкт нужно контролировать с помощью логики и здравого смысла. Стивен Хокинг отмечает, что это может обеспечить "некая форма мирового правительства", что в свою очередь не исключает возникновения других проблем, в частности диктатуры.

Напомним, британский исследователь прославился после публикации в апреле 1988 года научно-популярной книги "Краткая история времени", которая издана общим тиражом более 10 млн экземпляров и переведена на десятки языков.
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