09.03 22:24 MIGnews.com

Стивен Хокинг выступил за создание мирового правительства

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Известный британский исследователь Стивен Хокинг поддержал идею создания мирового правительства. Об этом ученый рассказал в интервью The Times.В интервью физик указал, что сейчас мир находится под угрозой уничтожения вследствие ядерной или биологической войны, что является проявлением агрессии, ранее способствующей эволюции.Ученый считает, что этот унаследованный инстинкт нужно контролировать с помощью логики и здравого смысла. Стивен Хокинг отмечает, что это может обеспечить "некая форма мирового правительства", что в свою очередь не исключает возникновения других проблем, в частности диктатуры.Напомним, британский исследователь прославился после публикации в апреле 1988 года научно-популярной книги "Краткая история времени", которая издана общим тиражом более 10 млн экземпляров и переведена на десятки языков.