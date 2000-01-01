09.03 18:30 MIGnews.com

Китай и РФ построят первую в мире гражданскую подлодку

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Авторитетное китайское издание China Daily сообщило о планах Китая создать первый в мире гражданский подводный корабль. Как отметили китайские журналисты, ведущую роль в процессе разработки и строительства "мирной" подводной лодки могут сыграть специалисты из России.Главным разработчиком уникального корабля стала китайская судостроительная компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co, кроме того над проектом работают сразу несколько российских НИИ.О новом корабле известно крайне мало. По данным китайской стороны, гражданская подлодка сможет принять на борт до 40 пассажиров, максимальная глубина погружения не превысит 24 метра.Корабль будет предназначен для развития туризма. По задумке авторов, пассажиры судна смогут любоваться подводными пейзажами, флорой и фауной через иллюминаторы.По данным СМИ, уникальный корабль может быть создан уже в 2017 году.