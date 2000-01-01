Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Китай и РФ построят первую в мире гражданскую подлодку | Фото: Thinkstock09.03 18:30   MIGnews.com

Китай и РФ построят первую в мире гражданскую подлодку

Авторитетное китайское издание China Daily сообщило о планах Китая создать первый в мире гражданский подводный корабль. Как отметили китайские журналисты, ведущую роль в процессе разработки и строительства "мирной" подводной лодки могут сыграть специалисты из России.

Главным разработчиком уникального корабля стала китайская судостроительная компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co, кроме того над проектом работают сразу несколько российских НИИ.

О новом корабле известно крайне мало. По данным китайской стороны, гражданская подлодка сможет принять на борт до 40 пассажиров, максимальная глубина погружения не превысит 24 метра.

Корабль будет предназначен для развития туризма. По задумке авторов, пассажиры судна смогут любоваться подводными пейзажами, флорой и фауной через иллюминаторы.

По данным СМИ, уникальный корабль может быть создан уже в 2017 году.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:57
Иран провел пробные испытания морской ракеты
18:46
Тель-Авив: ювелир отбился от банды грабителей
18:17
Турция признала глубокие расхождения с Германией
17:49
Израиль: водитель автобуса всю жизнь ездил без прав
17:23
Спецпредставитель Трампа посетит Израиль на следующей неделе
16:58
ЦАХАЛ вернет тело подозреваемого в планировании теракта
16:17
Школьник откопал самолет с останками нацистского пилота
15:51
Подземную стену вокруг Газы построят иностранные рабочие
15:16
В Иерусалиме начали лечить аутизм марихуаной
14:50
Пентагон перекинул в Сирию морскую пехоту
14:16
Саре Нетаниягу запретили обжаловать приговор по Мени Нафтали
13:53
Профессор-педофил притворился Бибером и совратил 931 ребенка
13:37
Парламент Швейцарии проголосовал против финансирования BDS
13:12
Тель-Авив: известный певец избил жену на улице
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus