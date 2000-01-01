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3D-принтер показал, как печатать дом за сутки 09.03 11:57   MIGnews.com

3D-принтер показал, как печатать дом за сутки

Несмотря на то, что о перспективах 3D-печати для строительства известно давно, повсеместно данная технология пока что не используется, однако американский стартап Apis Cor может кардинально изменить эту ситуацию.

Мобильный 3D-принтер этой компании напечатал небольшой дом всего менее чем за сутки, а вместе с кровельными работами и покраской на создание потенциального жилья площадью 37 кв. м. ушло 24 часа. Состоит оно из прихожей, ванной комнаты, гостиной и кухни.



Юридически компания расположена в Сан-Франциско, однако первый дом был построен в Московской области, в городе Ступино. Основатель Apis Cor – уроженец России Чен-юн-тай Никита Дмитриевич.

"Мы хотим помогать людям по всему миру улучшать свои жилищные условия. Поэтому строительный процесс должен стать быстрым, эффективным и качественным. Чтобы это произошло, нам нужно переложить всю тяжелую работу на умные машины", - говорит он.

Уникальность данного 3D-принтера в том, что, в отличие от других, которые печатают все компоненты отдельно друг от друга, и после из них уже собирают дом, этот выливает дом целиком из бетонной смеси. Как только печать завершается, принтер можно удалить при помощи крана-манипулятора, после проводятся кровельные и отделочные работы.

Стоимость такого дома составляет 10 134 долларов, и по уверениям разработчиков, он может прослужить до 175 лет. Безусловно,

Работать принтер Apis Cor может при температурах до -35 градусов, однако сам раствор замерзает уже при -5, что выступает ограничительным фактором.
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