Иран отложил запуск спутника Zafar до лучших времен
Иранские власти приняли решение отложить запуск нового спутника Zafar, выход на орбиту которого планировали осуществить к годовщине исламской революции 11 февраля.
Об этом заявил председатель местного космического агентства Мортеза Барари в интервью государственному радио Farda.
" Мы решили не жертвовать точностью ради того, чтобы побыстрее запустить космический аппарат на орбиту", - заявил чиновник, добавив, что спутник будет запущен при первой возможности, как только он будет полностью готов и протестирован.
По его словам, главной миссией спутника станет сбор изображений.
Отметим, на прошлой Тегеран пафосно анонсировал запустить нового спутника научных наблюдений уже в "ближайшие дни".
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мухаммед Джавад Азари Джахроми заявил, что спутник будет запущен до 11 февраля, в годовщину исламской революции, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.