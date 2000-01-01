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Иран отложил запуск спутника Zafar до лучших времен | Фото:09.02 08:34   MIGnews.com

Иран отложил запуск спутника Zafar до лучших времен

Иранские власти приняли решение отложить запуск нового спутника Zafar, выход на орбиту которого планировали осуществить к годовщине исламской революции 11 февраля.

Об этом заявил председатель местного космического агентства Мортеза Барари в интервью государственному радио Farda.

" Мы решили не жертвовать точностью ради того, чтобы побыстрее запустить космический аппарат на орбиту", - заявил чиновник, добавив, что спутник будет запущен при первой возможности, как только он будет полностью готов и протестирован.

По его словам, главной миссией спутника станет сбор изображений.

Отметим, на прошлой Тегеран пафосно анонсировал запустить нового спутника научных наблюдений уже в "ближайшие дни".

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мухаммед Джавад Азари Джахроми заявил, что спутник будет запущен до 11 февраля, в годовщину исламской революции, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.


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