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Попытка Ирана запустить спутник на орбиту провалилась | Фото:09.02 19:14   MIGnews.com

Попытка Ирана запустить спутник на орбиту провалилась

В воскресенье вечером, 9 февраля, государственное телевидение Ирана сообщило, что попытка запустить отечественный спутник на орбиту не удалась.

Ракета Simorgh использовалась для отправки спутника связи Zafar I на орбиту.

Однако вывести спутник на орбиту не удалось из-за низкой скорости ракеты, сообщило иранское телевидение. Запуск производился с космодрома Имама Хомейни в провинции Семнан, примерно в 230 км к юго-востоку от Тегерана.

Исламская республика пыталась запустить спутники в космос три раза за последний год, однако все попытки оказались неудачными.


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