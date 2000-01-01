Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Британские ученые впервые вырастили человеческую яйцеклетку | Фото: Thinkstock09.02 18:50   MIGnews.com

Британские ученые впервые вырастили человеческую яйцеклетку

Британским исследователям впервые удалось вырастить человеческую яйцеклетку в лабораторных условиях. Разработанная технология группой ученый из Эдинбургского может в итоге помочь сохранить фертильность женщинам, которые прошли лечение от рака.

Кроме того, это помогает специалистам понять, как именно развивается человеческая яйцеклетка, что до сегодня по большей части оставалось загадкой.

Как известно, девочки рождаются с недоразвитыми яйцеклетками в яичниках, которые полностью формируются только в момент полового созревания.

После десятилетий упорной работы ученые теперь могут довести яйцеклетку до полного созревания вне яичника. Но для этого им необходимо создать определенные условия - поддерживать уровень кислорода, гормонов и белков, которые стимулируют рост - а также иметь некий носитель, в котором можно выращивать яйцеклетки.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Molecular Human Reproduction".

Несмотря на то, что ученые доказали возможность этого, пока что этот способ не эффективен, поскольку вызревают лишь 10% яйцеклеток.

К тому же эти выращенные в лаборатории яйцеклетки еще не были оплодотворены, поэтому неизвестно, насколько они жизнеспособны.

Одна из авторов исследования, профессор Эвелина Телфер заявила: "Это крайне любопытно - получить доказательство того, что человеческую ткань можно дорастить до этой стадии. Но весь процесс надо еще отрегулировать, чтобы улучшить условия культивирования и проверить качество ооцитов".

"Если не учитывать клиническое применение [этого метода], то это большой прорыв в понимании того, как развивается человеческая яйцеклетка", - цитирует Би Би Си слова исследователя.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:40
Сирия: мы попали в несколько израильских самолетов
08:33
Сирийские военные сбили израильский истребитель F-16
08:29
Истребитель F-16 разбился в Галилее
07:52
Российские врачи спасли 20 сирийцев
07:11
ООН призывает прекратить противостояния в Сирии
06:26
Иранцы обиделись на организаторов Олимпиады
05:33
Шульц отказался возглавить МИД Германии
03:25
Ребенок с синдромом Дауна стал лицом бренда детского питания
02:06
Сальма Хайек рассказала об угрозах со стороны Вайнштейна
01:37
В Таиланде мужчина выиграл миллион и покончил с собой
23:58
Китай откроет доступ к внутреннему нефтяному рынку страны
22:22
Почему Россия не вернула самолет Качинського Польше?
20:50
Умер придумавший хип-хоп рэпер
20:22
ООН призвала КНДР к денуклеризации
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus