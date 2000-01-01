09.02 18:50 MIGnews.com

Британские ученые впервые вырастили человеческую яйцеклетку

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Британским исследователям впервые удалось вырастить человеческую яйцеклетку в лабораторных условиях. Разработанная технология группой ученый из Эдинбургского может в итоге помочь сохранить фертильность женщинам, которые прошли лечение от рака.Кроме того, это помогает специалистам понять, как именно развивается человеческая яйцеклетка, что до сегодня по большей части оставалось загадкой.Как известно, девочки рождаются с недоразвитыми яйцеклетками в яичниках, которые полностью формируются только в момент полового созревания.После десятилетий упорной работы ученые теперь могут довести яйцеклетку до полного созревания вне яичника. Но для этого им необходимо создать определенные условия - поддерживать уровень кислорода, гормонов и белков, которые стимулируют рост - а также иметь некий носитель, в котором можно выращивать яйцеклетки.Результаты исследования опубликованы в журнале "Molecular Human Reproduction".Несмотря на то, что ученые доказали возможность этого, пока что этот способ не эффективен, поскольку вызревают лишь 10% яйцеклеток.К тому же эти выращенные в лаборатории яйцеклетки еще не были оплодотворены, поэтому неизвестно, насколько они жизнеспособны.Одна из авторов исследования, профессор Эвелина Телфер заявила: "Это крайне любопытно - получить доказательство того, что человеческую ткань можно дорастить до этой стадии. Но весь процесс надо еще отрегулировать, чтобы улучшить условия культивирования и проверить качество ооцитов"."Если не учитывать клиническое применение [этого метода], то это большой прорыв в понимании того, как развивается человеческая яйцеклетка", - цитирует Би Би Си слова исследователя.