10.02 00:27 MIGnews.com

Ученые доказали сходное влияние музыки и наркотиков на мозг

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Канадские ученые из университета Макгилла в Монреале выяснили, что музыка воздействует на мозг таким же образом, как секс и употребление наркотиков. Научная статья опубликована в журнале Scientific Reports.Прежде чем подтвердить свою гипотезу специалисты провели опыты, которые показали, что прослушивание любимой музыки действуют на мозг также, как и общение с друзьями, занятия сексом и даже религиозные чувства.Во время эксперимента добровольцам предложили выпить препарат налтрексон и прослушать две любимые мелодии. При этом часть добровольцев выпила таблетку-пустышку.Результаты показали, что блокада опиоидных рецепторов в мозге добровольцев действительно сильно влияла на восприятие музыки - в среднем, удовольствие от прослушивания любимых записей снизилось на 14 пунктов по 100-балльной шкале, а прослушивание нейтральной музыки, наоборот, стало чуть более приятным.