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Новый контрацептив поможет забыть о презервативах на 2 года | Фото: Thinkstock10.02 05:19   MIGnews.com

Новый контрацептив поможет забыть о презервативах на 2 года

Исследователи успешно протестировали новый контрацептивный гель, благодаря которому можно предотвратить беременность на срок до двух лет. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Mirror.

Эксперты считают, что этот гель, который блокирует канал с мужской спермой, может революционизировать понятие о мужской контрацепции. Так, новый Валзалгель вводится в трубу, которая переносит сперму, создавая барьер для передвижения семени.

В прошлом году исследование геля провели на кроликах. Оно показало, что этот вид контрацепции может обеспечить альтернативу вазэктомии, которую можно отменить. Так, в отличие от вазэктомии, Валзалгель можно убрать, промыв трубу, которая переносит сперму, раствором с содой.

В ходе нового испытания геля, который пока что провели над макаками, пришли к выводу, что благодаря этому виду контрацепции можно предотвратить беременность до двух лет.

"Важно отметить, что мы показали, что Валзалгель является безопасным, и от него меньше осложнений, чем от вазэктомии", - рассказала ведущий ученый Кэтрин Вандеворт.
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