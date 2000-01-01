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Ученые назвали дни недели, когда снятся вещие сны | Фото: Thinkstock09.02 22:40   MIGnews.com

Ученые назвали дни недели, когда снятся вещие сны

Британские ученые в результате длительных исследований выяснили, в какие дни недели с большей долей вероятности можно увидеть пророческие сны.

В частности, проведя исследование, специалисты выяснили, что сновидения с воскресенья на понедельник обычно отражают эмоциональную усталость человека, и сосредотачиваться на них не стоит. Ученые даже советуют их поскорее забыть.

Не означает ничего сновидение со вторника на среду. О том, как улучшить финансовое положение, подскажет сон со среды на четверг.

А вот сны с четверга на пятницу могут иметь силу и бывают вещими, однако лишь у тех людей, которые испытывают какие-нибудь проблемы в личной жизни. И лишь сновидения, которые человек увидел с пятницы на субботу, могут быть пророческими и рассказать о будущей судьбе родственников и близких.

Специалисты отмечают, что сны в этот день могут воплотиться в реальность в течение следующих суток.
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