Каталог 800 тысяч галактик создали астрономы МГУ

Астрономы МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с французскими учеными создали каталог 800 тысяч галактик, сообщает пресс-служба вуза.Каталог называется RCSED ("The Reference Catalog of galaxy SEDs"). Он находится в открытом доступе. Его описание было опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Supplement.Кроме того, в процессе разработки каталога ученые выпустили ряд статей, в том числе в журнале Science. При этом двое из шести авторов являются студентами физического факультета МГУ.По словам ученых, RCSED уникален в своем роде. Так, например, в нем на сегодняшний день содержатся данные о 800 тысячах галактик, об их звездном составе, яркости в диапазонах длин волн от ультрафиолетового до инфракрасного."Для каждой галактики мы извлекаем из существующих обзоров маленькую картинку, которая показывает, как галактика выглядит на разных длинах волн, и это дает нам материал для дальнейших исследований", – рассказал ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ имени М.В. Ломоносова (ГАИШ МГУ) Игорь Чилингарян.Один из авторов проекта, старший научный сотрудник ГАИШ МГУ Иван Катков также добавил, что представленный в RCSED анализ форм эмиссионных линий является самым подробным и точным, по сравнению с данными иных каталогов.Отмечается, что каталог удобен и гибок в использовании. Нужно только ввести в строку поиска название интересующего небесного тела и его координаты, и сайт выдаст все данные по нему.