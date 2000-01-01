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Lenovo выпустит первый в мире ноутбук с гибким дисплеем | Фото:10.01 07:06   MIGnews.com

Lenovo выпустит первый в мире ноутбук с гибким дисплеем

Компания Lenovo представила первый в мире ноутбук с гибким дисплеем на выставке CES 2020, пишет издание Hindustan Times.

Новый гаджет Lenovo ThinkPad X1 Fold является 13,3-дюймовым планшетом с POLED-дисплеем, а также с разрешением 2048х1536. Соотношение сторон - 4:3.

При сгибании планшета в форму ноутбука, части его работают по отдельности. К нему также идет специальная Bluetooth-клавиатура Mini Fold. Вес Lenovo ThinkPad X1 Fold составляет 1 килограмм, толщина - 11,4 мм.

Гаджет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и работает с Windows. Он оборудован дисковым накопителем 1 ТБ и поддержкой 5G. Приблизительная стоимость около $2 500. Ноутбук планируют выпустить в продажу в середине 2020 года.




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