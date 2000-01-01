09.01 16:21 MIGnews.com

Видео: самоуправляемые машины Mobileye на улицах Иерусалима

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Корпорация Intel выпустила видео из Иерусалима, демонстрирующее самоходный автомобиль Mobileye, который перемещается по улицам лишь с помощью камер.Intel приобрела находящуюся в Иерусалиме компанию Mobileye в 2017 году за $15,3 млрд.На видео видно как автомобиль перемещается на перекрестках, оживленных улицах, меняет полосы движения и останавливается на пешеходном переходе. Также, в кадре появляется водитель, который поворачивается, чтобы самостоятельно управлять автомобилем.Генеральный директор и соучредитель Mobileye профессор Амнон Шашуа рассказал об использовании в автомобиле датчиков камеры и только, без радаров и лидаров, которые обычно используются в технологиях автономных транспортных средств.Шашуа также объяснил, как технология может создавать 3D-модели из изображений с двухмерных камер, и как эта технология обеспечивает сегментацию на уровне пикселей. Она может использоваться для обнаружения небольших фрагментов "участников дорожного движения", таких как инвалидные коляски или открытые двери транспортных средств.