Видео: самоуправляемые машины Mobileye на улицах Иерусалима
Корпорация Intel выпустила видео из Иерусалима, демонстрирующее самоходный автомобиль Mobileye, который перемещается по улицам лишь с помощью камер.
Intel приобрела находящуюся в Иерусалиме компанию Mobileye в 2017 году за $15,3 млрд.
На видео видно как автомобиль перемещается на перекрестках, оживленных улицах, меняет полосы движения и останавливается на пешеходном переходе. Также, в кадре появляется водитель, который поворачивается, чтобы самостоятельно управлять автомобилем.
Генеральный директор и соучредитель Mobileye профессор Амнон Шашуа рассказал об использовании в автомобиле датчиков камеры и только, без радаров и лидаров, которые обычно используются в технологиях автономных транспортных средств.
Шашуа также объяснил, как технология может создавать 3D-модели из изображений с двухмерных камер, и как эта технология обеспечивает сегментацию на уровне пикселей. Она может использоваться для обнаружения небольших фрагментов "участников дорожного движения", таких как инвалидные коляски или открытые двери транспортных средств.