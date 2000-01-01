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Видео: самоуправляемые машины Mobileye на улицах Иерусалима | Фото:09.01 16:21   MIGnews.com

Видео: самоуправляемые машины Mobileye на улицах Иерусалима

Корпорация Intel выпустила видео из Иерусалима, демонстрирующее самоходный автомобиль Mobileye, который перемещается по улицам лишь с помощью камер.

Intel приобрела находящуюся в Иерусалиме компанию Mobileye в 2017 году за $15,3 млрд.

На видео видно как автомобиль перемещается на перекрестках, оживленных улицах, меняет полосы движения и останавливается на пешеходном переходе. Также, в кадре появляется водитель, который поворачивается, чтобы самостоятельно управлять автомобилем.

Генеральный директор и соучредитель Mobileye профессор Амнон Шашуа рассказал об использовании в автомобиле датчиков камеры и только, без радаров и лидаров, которые обычно используются в технологиях автономных транспортных средств.

Шашуа также объяснил, как технология может создавать 3D-модели из изображений с двухмерных камер, и как эта технология обеспечивает сегментацию на уровне пикселей. Она может использоваться для обнаружения небольших фрагментов "участников дорожного движения", таких как инвалидные коляски или открытые двери транспортных средств.




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