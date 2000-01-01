09.07 02:17 MIGnews.com

Nasa выбрало проект мини-лунохода

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Naked Science сообщает, что американское космическое агентство (NASA) заключило контракт на изготовление мини-лунохода.Выбор пал на проект разработчиков из Университета Карнеги-Меллона и компании Astrobotic. Он оказался лучшим из 12 вариантов, представленных экспертам NASAТеперь инженерам предстоит изготовить аппарат MoonRanger, способный проработать на поверхности Луны не меньше недели и преодолеть не менее 1 км. Вес аппарата будет составлять 11 кг. На его разработку выделяется 6 млн долларов.Ровер небольших размеров должен самостоятельно ориентироваться и передвигаться по поверхности спутника, а также нести довольно мощную систему для прямой связи с Землей. Его основной задачей станет составление трехмерной карты участка Луны, который интересует NASA.Пресс-служба университета сообщает, что запуск MoonRanger запланирован на 2021 год.В 2024 году пилотируемая экспедиция должна прибыть на Луну (согласно новой программе агентства Artemis). Но прежде чем это случится, будет проведена серия беспилотных роботизированных миссий для разведки подходящего места высадки, поиска минеральных ресурсов и льда.