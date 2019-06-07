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Часть МКС откроют для коммерческого использования 09.06 00:28   MIGnews.com

Часть МКС откроют для коммерческого использования

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) откроет часть Международной космической станции (МКС) для коммерческого использования, рассказали в пресс-центре NASA.

NASA планирует выделить часть ресурсов на МКС для коммерческих целей, к примеру, для проведения научных экспериментов, производства товаров или решения других задач.

Первоначально компании получат возможность доставлять около 175 кг груза на борт станции и пользоваться 90 часами работы астронавтов NASA.

Также директива позволяет с 2020 года посещать МКС частным миссиям астронавтов продолжительностью до 30 дней. NASA готово осуществлять до двух таких краткосрочных полетов, финансируемых из частных источников, в год. При этом коммерческая организация, которая разрабатывает миссию, должна будет определить состав экипажа, удостовериться, что каждый участник соответствует медицинским стандартам NASA, а также обеспечить необходимое обучение.


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