09.06 00:28 MIGnews.com

Часть МКС откроют для коммерческого использования

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x — NASA (@NASA) June 7, 2019

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) откроет часть Международной космической станции (МКС) для коммерческого использования, рассказали в пресс-центре NASA.NASA планирует выделить часть ресурсов на МКС для коммерческих целей, к примеру, для проведения научных экспериментов, производства товаров или решения других задач.Первоначально компании получат возможность доставлять около 175 кг груза на борт станции и пользоваться 90 часами работы астронавтов NASA.Также директива позволяет с 2020 года посещать МКС частным миссиям астронавтов продолжительностью до 30 дней. NASA готово осуществлять до двух таких краткосрочных полетов, финансируемых из частных источников, в год. При этом коммерческая организация, которая разрабатывает миссию, должна будет определить состав экипажа, удостовериться, что каждый участник соответствует медицинским стандартам NASA, а также обеспечить необходимое обучение.