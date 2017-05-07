08.05 12:23 MIGnews.com

Таинственный беспилотник ВВС США провел на орбите 718 дней

The #X37B #OTV4 is the newest and most advanced re-entry spacecraft. Find out more about today's landing here: https://t.co/GUGgOMQiYg pic.twitter.com/HfHHVnWhYc — U.S. Air Force (@usairforce) May 7, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Беспилотник ВВС США X-37B успешно приземлился в Космическом Центре имени Джона Кеннеди во Флориде.Приземление сопровождалось сверхзвуковым ударом, разбудив жителей центральной и восточной Флориды.Беспилотник провел на орбите 718 дней, побив все рекорды.Руководитель программы, бригадный генерал Вэйн Монтейз заявил: “Наша команда готовилась к этому событию несколько лет, и я чрезвычайно горжусь тем, что стал свидетелем того, как наша трудная и упорная работа сегодня увенчалась успешным приземлением X-37B”.ВВС утверждают, что задачей программы были “изучение возможностей снижения риска, эксперименты и концепции операций, связанных с использование повторно использующихся летательных аппаратов”.Многие спекулируют на тему того, что беспилотник также выполнял “шпионские функции”.ВВС готовят следующий, пятый запуск позднее в 2017 году.