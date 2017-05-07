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Таинственный беспилотник ВВС США провел на орбите 718 дней 08.05 12:23   MIGnews.com

Таинственный беспилотник ВВС США провел на орбите 718 дней

Беспилотник ВВС США X-37B успешно приземлился в Космическом Центре имени Джона Кеннеди во Флориде.

Приземление сопровождалось сверхзвуковым ударом, разбудив жителей центральной и восточной Флориды.




Беспилотник провел на орбите 718 дней, побив все рекорды.

Руководитель программы, бригадный генерал Вэйн Монтейз заявил: “Наша команда готовилась к этому событию несколько лет, и я чрезвычайно горжусь тем, что стал свидетелем того, как наша трудная и упорная работа сегодня увенчалась успешным приземлением X-37B”.

ВВС утверждают, что задачей программы были “изучение возможностей снижения риска, эксперименты и концепции операций, связанных с использование повторно использующихся летательных аппаратов”.

Многие спекулируют на тему того, что беспилотник также выполнял “шпионские функции”.

ВВС готовят следующий, пятый запуск позднее в 2017 году.
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