Таинственный беспилотник ВВС США провел на орбите 718 дней

Беспилотник провел на орбите 718 дней, побив все рекорды.
Руководитель программы, бригадный генерал Вэйн Монтейз заявил: “Наша команда готовилась к этому событию несколько лет, и я чрезвычайно горжусь тем, что стал свидетелем того, как наша трудная и упорная работа сегодня увенчалась успешным приземлением X-37B”.
ВВС утверждают, что задачей программы были “изучение возможностей снижения риска, эксперименты и концепции операций, связанных с использование повторно использующихся летательных аппаратов”.
Многие спекулируют на тему того, что беспилотник также выполнял “шпионские функции”.
ВВС готовят следующий, пятый запуск позднее в 2017 году.