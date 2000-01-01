08.04 23:18 MIGnews.com

Ученые: гренландские киты поют джаз в темноте

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Песни гренландских китов похожи на джаз. Об этом заявили океанографы Вашингтонского университета. За три года исследований специалисты собрали 184 песни китов из шпицбергенской популяции.Научная статья на эту тему опубликована в журнале Biology Letters.Наиболее разнообразный репертуар наблюдался в январе и декабре и он довольно быстро менялся. Большинство песен киты исполняли по несколько часов или дней, они редко задерживались в их репертуаре дольше месяца. Но немногие из них оставались на весь сезон.Один из авторов проекта Кейт Стаффорд пояснила:"Если песни горбатых китов можно сравнить с классической музыкой, песни гренландских - с джазом. Их песни имеют более свободную форму. И когда мы анализировали акустические данные, собранные в течение разных сезонов, мы увидели, что не только ни один тип песен не повторяется из года в год, но каждый сезон появляется новый набор песен".С помощью своих песен они общаются во время кормежки и передвижений. Кроме того, самцы полярных китов поют длинные сложные песни, особенно активно в период размножения, с ноября по март.