Ученые: гренландские киты поют джаз в темноте

Песни гренландских китов похожи на джаз. Об этом заявили океанографы Вашингтонского университета. За три года исследований специалисты собрали 184 песни китов из шпицбергенской популяции.
Научная статья на эту тему опубликована в журнале Biology Letters.
Наиболее разнообразный репертуар наблюдался в январе и декабре и он довольно быстро менялся. Большинство песен киты исполняли по несколько часов или дней, они редко задерживались в их репертуаре дольше месяца. Но немногие из них оставались на весь сезон.
Один из авторов проекта Кейт Стаффорд пояснила:
"Если песни горбатых китов можно сравнить с классической музыкой, песни гренландских - с джазом. Их песни имеют более свободную форму. И когда мы анализировали акустические данные, собранные в течение разных сезонов, мы увидели, что не только ни один тип песен не повторяется из года в год, но каждый сезон появляется новый набор песен".
С помощью своих песен они общаются во время кормежки и передвижений. Кроме того, самцы полярных китов поют длинные сложные песни, особенно активно в период размножения, с ноября по март.