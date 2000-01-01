Ученые на пороге создания искусственного фотосинтеза
Ученые из многих стран участвуют в гонке по созданию стабильной формы искусственного фотосинтеза, которая станет источником экологически чистой энергии. Об этом сообщает americaru.com.
Сообщается, что команда исследователей во главе профессора Бостонского колледжа Дунвэй Ванг смогла максимально приблизиться к финишной прямой, создав формулу с применением специального катализатора из иридия, который в теории должен сделать искусственный фотосинтез стабильным.
Если эксперименты команда Ванга пройдут успешно, она станет первооткрывателем стабильного фотосинтеза, и создаст способ получения чистой энергии, которая может использоваться для электропитания устройств и храниться для последующего применения.