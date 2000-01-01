10.03 07:15 MIGnews.com

КНР создает космический корабль для доставки на Луну

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Китай ведет разработку пилотируемого космического корабля нового поколения, способного доставить на Луну до четырех астронавтов.Об этом в интервью газете "Кэцзи жибао" заявил главный конструктор программы пилотируемых космических кораблей КНР Чжан Байнань.Разработанная Китаем программа зондирования Луны «Чанъэ» включает в себя три этапа. Это облет вокруг спутника Земли, посадка на него и возвращение.Ранее замруководителя пилотируемой космической программы Чжан Юйлинь сообщал, что отправить китайских астронавтов на Луну планируется до 2036 года.