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3 израильских ВУЗа попали в топ-50 лучших | Фото: mjmkeating/Flickr08.02 09:38   MIGnews.com

3 израильских ВУЗа попали в топ-50 лучших

Сразу три расположенных в Израиле высших учебных заведения попали в ежегодный список лучших ВУЗов Азии, который был опубликован на этой неделе изданием Times Higher Education.

Так, выше остальных расположился Тель-Авивский университет – он занял 25-ое место, что на 3 позиции ниже, чем в последние годы. Еврейский университет в Иерусалиме и Технион – на 27 и 41 местах соответственно.

Помимо того, в свой рейтинг Times Higher Education внес также Хайфский университет (100 место) и университет имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (104 место).

Данный – региональный – рейтинг был опубликован шестой год подряд, в него попали 350 университетов Азии. Он основан на тех же критериях, что и всемирный (World University Rankings), однако лучше отражает характеристики университетов региона. Все ВУЗы были оценены по таким 13 показателям, как уровень преподавания, количество и глубина научных исследований, передача знаний студентам, международное сотрудничество и других.

Третий год лучшим университетом Азии признан Национальный университет Сингапура. В то же время, 5 из десяти лучших ВУЗов оказались расположены в Китае, включая Гонконг. Отметим, что университет Синьхуа и Пекинский университет, занявшие 2-е и 3-е места соответственно, сотрудничают с Тель-Авивским университетом.
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