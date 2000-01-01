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Древнейшую в мире пирамиду нашли под толщей льда в Аляске | Фото: Thinkstock09.02 15:10   MIGnews.com

Древнейшую в мире пирамиду нашли под толщей льда в Аляске

Ученые обнаружили древнейшую в мире пирамиду. Она оказалась захоронена под толщей льда на Аляске.

Геологам удалось увидеть часть древнего сооружения в результате глобального таяния льдов из-за изменения климата на планете, передает Polit.info.

Научные исследования найденных осколков доказали, что пирамиды были созданы руками человека. Специалисты отметили схожесть в укладке камней, структуре сооружения и используемом материале с египетскими пирамидами.
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