Древнейшую в мире пирамиду нашли под толщей льда в Аляске
Ученые обнаружили древнейшую в мире пирамиду. Она оказалась захоронена под толщей льда на Аляске.
Геологам удалось увидеть часть древнего сооружения в результате глобального таяния льдов из-за изменения климата на планете, передает Polit.info.
Научные исследования найденных осколков доказали, что пирамиды были созданы руками человека. Специалисты отметили схожесть в укладке камней, структуре сооружения и используемом материале с египетскими пирамидами.