09.02 03:21 MIGnews.com

В космосе обнаружили источник вечной молодости

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Американские ученые пришли к выводу, что состояние невесомости положительно влияет на организм человека. Кроме того, невесомость борется с процессом старения. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи провели научный эксперимент с участием астронавта Скотта Келли.Доброволец во время годичной командировки на МКС больше занимался на тренажерах и меньше ел. В общей сложности он провел на станции 340 дней в период с 2015 по 2016 гг. В это время ученые следили за его организмом и сравнивали изменения с показаниями его брата близнеца Марка, который также астронавт, однако уже на пенсии.И самое интересное, что Марк в это время находился на Земле, как сообщает издание Independent.Специалистов ждали удивительные результаты. Оказывается, что теломеры, своего рода ремонтники поврежденных ДНК, с возрастом постепенно становятся короче. Это уменьшает их способность восстанавливать ДНК и повышает риск заболевания онкологическими болезнями.Однако теломеры Скотта Келли за время годичной командировки не стали короче, в отличие от его брата. Но к сожалению, после того как доброволец вернулся на Землю они вновь начали укорачиваться.