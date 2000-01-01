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Норвегия – первая страна, которая откажется от FM-радио | Фото: Justin Snow/Flickr09.01 03:32   MIGnews.com

Норвегия – первая страна, которая откажется от FM-радио

11 января Норвегия начнет отключать FM радиотрансляцию с целью заменить её на цифровую, которая имеет высшую точность воспроизведения звука и больше каналов, сообщает The Guardian.

Закрытие FM-радио начнется с северного города Бодо, а к концу года в Норвегии должны прекратить работу все FM-радиостанции. Таким образом эта страна станет первой, где FM полностью прекратит работу.

Критики называют такой шаг норвежского правительства преждевременным. Ведь переход на цифровую радиотрансляцию означает, что источником радиовещания станут не аналоговые платформы, как AM и FM, а цифровые.

Наибольшей сложностью для такого шага являются автомобили - по оценкам, не менее 2 млн автомобилей в Норвегии не оснащены цифровыми радиоприемниками. Владельцам собственного транспорта уже предложили приобрести специальные адаптеры, которые стоят около 1500 норвежских крон (170 долларов).

Об аналогичном шаге раздумывают правительства Швейцарии, Дании и Великобритании.
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