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07.12 16:11   MIGnews.com

В Китае впервые вывели химеру свиньи и примата

В Китае прожили неделю два гибрида свиньи и примата, успешно выведенные учеными.

Поросята выглядели совершенно обычно, передает News Sientist.

Группа ученых в Китае впервые добилась рождения химер, скрестив клетки приматов и свиньи. Два поросенка родились живыми, но в результате умерли. По словам Тан Хая из Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине, это первый в истории опыт рождения доношенных химер.

Конечной целью эксперимента является выращивание органов человека для трансплантации, хотя до этого ученым пока далеко.

Хай и его коллеги генетически модифицировали клетки обезьяны cynomolgus, продуцируя флуоресцентный белок GFP. Это дало возможность отслеживать генетические клетки и их потомков. Позже ученые извлекли более 4000 эмбрионовальных стволовых клеток и ввели их в эмбрионы свиньи через пять дней после оплодотворения.

В результате родилось десять поросят, двое из которых были химерами. Все они умерли в течение недели после рождения. Уточняется, что у химер часть тканей, в том числе сердца, печени, селезенки, легких и кожи, частично состояла из клеток обезьяны, но соотношение было низким.


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