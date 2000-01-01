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Дом ККЛ для отличников в Нацрат-Иллите провел первый Хакатон | Фото:08.08 22:33   MIGnews.com

В Нацрат-Иллите прошли соревнования юных предпринимателей

Хакатон это форум, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща находят решения каких-либо профессиональных проблем. Этот специальный проект по разработке нового приложения для мобильных телефонов, которое поднимет на качественно новый уровень прогулки по лесу Бальфура (в Мигдаль-Эмеке). В разработке проекта принимают участие воспитанники Дома ККЛ для отличников в Нацрат-Иллите, который был открыт недавно Еврейским Национальным Фондом - Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ).

Первый Хакатон продолжался целый день, в нем принимали участие 24 школьника из Нацрат-Иллита, Яфиа и Изреэльской долины в возрасте 16-18 лет. Разработка аппликации производится в рамках проекта по популяризации природных ресурсов, находящихся в ведении ЕНФ-ККЛ.

Первый Хакатон в Доме ККЛ был высшей точкой специального курса для молодых предпринимателей, который был открыт в июле, как часть программы TechLift от НКО, которая объединяет выпускников элитного подразделения ЦАХАЛа 8200. В ходе курса воспитанники Дома ККЛ получали представление о том, какой процесс проходит каждый предприниматель в области старт-апов, от определения спроса на рынке, постановки задачи, поиска идей и до выпуска конечного продукта. Курс включал 15 занятий, включая посещения таких компаний, как израильский филиал "Фейсбука", а также лекции, практические занятия и Хакатон. Курс вели выпускники подразделения 8200.
Дом ККЛ для отличников в Нацрат-Иллите провел первый Хакатон | Фото:
Хакатон проходил в прошлую среду, он длился 12 часов. Молодые предприниматели при поддержке выпускников 8200 не только искали решения по разработке аппликации, но и учились делать презентации и убеждать инвесторов в целесообразности своего продукта. В прошлый четверг состоялся выпускной вечер проекта, где были представлены 4 различные аппликации. Первое место заняла аппликация, которую ее авторы назвали "Беречь лес". Ее целью является упрощение процесса сообщений о лесных пожарах, а также других проблемах лесах, требующих вмешательство человека.

"Это было подлинное творчество, созидательный процесс, и ребята отлично справились с задачей. Было огромным удовольствием видеть такое сотрудничество, - подытоживает результаты директор Дома ККЛ Омер Харпаз. - Последний месяц здесь продолжалась высоко профессиональная работа, результатом которой стали четыре новые аппликации для мобильных телефонов. Дом ККЛ - это подарок, который получил город Нацрат-Иллит. И я очень рад, что он пользуется огромным спросом среди нашей молодежи".


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