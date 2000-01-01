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В Китае соорудят самый длинный железнодорожный туннель | Фото:08.08 03:28   MIGnews.com

В Китае соорудят самый длинный железнодорожный туннель

В Китае построят самый длинный в мире подводный туннель, который объединит КНР с территорией Тайваня.

Об этом во вторник, 7 августа пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, китайские ученые уже на протяжении многих лет планируют создать самый длинный подводный железнодорожный туннель на нашей планете, однако они только сейчас нашли оптимальное место для его постройки.

Отмечается, что исследователи не могли воплотить идею в реальность из-за политической напряженности в отношениях Китая и Тайваня. Как известно, официальный Пекин считает Тайвань своей территорией, а власти острова в течение многих лет добиваются признания независимости.

Специалисты сообщают, что длина сооружения составит 135 километров, что почти в три раза больше туннеля, обеспечивающего железнодорожное сообщение между Францией и Великобританией.

Уточняется, что до 2030 года скорость составов, передвигающихся по новому туннелю, должна достичь 250 километров в час.


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